В Донецке 13 чиновников наказали за нарушения при трате бюджета и распоряжении имуществом

Контрольно-счетная палата Ростовской области провела в Донецке проверку формирования и использования средств бюджета, управления и распоряжения муниципальной собственностью. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц, сказано в сообщении на сайте регионального правительства.

Бюджет Донецка за 2022 год исполнен с профицитом в размере 19,1 млн руб. Муниципальный долг за 2022 год снизился в два раза, с 13 до на 6,5 млн руб.

Проверяющие не нашли фактов нецелевого использования бюджетных средств. При этом были выявлены недостатки при формировании и исполнении бюджета, нарушения ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также нарушения при закупках и в ведении внутреннего финансового аудита.

По результатам проверки сотрудниками палаты оформлено 15 актов, составлено три протокола об административных правонарушениях, наложены штрафы на 30 тыс. руб.

Кристина Федичкина