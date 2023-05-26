После обращения госсовета Удмуртии в Госдуму России внесли законопроект об усилении трудового воспитания детей

В Государственную Думу России после обращения госсовета Удмуртии внесли законопроект, который предусматривает усиление роли трудового воспитания в образовательном процессе. В частности, речь идет о федеральном законе «Об образовании», в котором предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Одним из авторов законопроекта стал заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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В частности, предлагаемые изменения относят к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом их возрастных и психофизических особенностей. Кроме того, предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как отметил председатель республиканского парламента Владимир Невоструев, в настоящее время детям многое не разрешается в плане трудовой практики, что влияет в том числе и на их физическое развитие. «Труд – одна из основ развития человека, и я считаю целесообразным привлекать детей и молодежь, например, к работе на пришкольных участках, выращиванию урожая, который потом можно использовать для организации школьного питания. Я думаю, что это правильно»,— подчеркнул господин Невоструев.

Напомним, в 2022 году госсовет Удмуртии принял обращение к Государственной Думе России и Правительству страны по вопросу разработки нормативных правовых актов, направленных на развитие трудового воспитания в образовательных организациях. Эту инициативу поддержали законодательные собрания ряда регионов.