Доходный дом Ростовцева на углу Невского и Рубинштейна признали памятником

Доходный дом генерал-майора Ильи Ростовцева на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна признали памятником регионального значения. Об этом 26 мая рассказали в пресс-службе КГИОП.

Каменный дом был построен в начале XIX века, позже он был перестроен архитектором Гуну — здание стало пятиэтажным. В 1899 году объект был передан основателю сети булочных Дмитрию Филиппову, на месте открылась кондитерский магазин.

Позже в здании находились фотоателье Таубе, конторы правления Русского общества пароходства и торговли, Пароходного общества на Волге, банкирского дома «Захарий Жданов» и Столичного общества взаимного кредита. В настоящий момент первый этаж реализуется под торговые цели, остальные — жилые.

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