Спортсмены Балаковской АЭС завоевали 13 медалей XII Летней спартакиады работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Участниками спартакиады стали порядка 400 спортсменов атомных станций страны,37 из которых представили Балаковскую АЭС. В общей медальной копилке за неделю у балаковской сборной 13 медалей разного достоинства: 8 золотых, одна серебряная и 4 бронзовых.

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Балаковские атомщики забрали все золото настольного тенниса. В личном первенстве победителями стали инженер отдела метрологии Юлия Моисеева и электромонтер электрического цеха Александр Коршунов. Среди смешанных пар победу одержали инженер цеха тепловой автоматики и измерений Антон Петров и Юлия Моисеева. Также Антон и Александр стали победителями среди мужских пар.

Первое место спортсмены Балаковской АЭС заняли и по итогам общекомандного зачета. В гиревом спорте в упражнении «рывок» бронзовым призером среди мужчин в весе до 85 кг и возрастной категории до 35 лет стал ведущий инженер по управлению турбиной Валерий Шекера. Он сделал 125 подъемов гири!

Прекрасные результаты показали бадминтонисты в Десногорске. В личном зачете инженер цеха тепловой автоматики и измерений Светлана Григорьева стала первой, а начальник смены электроцеха Михаил Ханин занял почетное третье место. В парном и общекомандном зачетах балаковцы стали серебряными призерами.

Золото с соревнований везут и волейболисты: электрослесари ЦТАИ Иван Кириченко и Александр Гайнов, начальник участка ЦТАИ Сергей Морев и старший оператор реакторного цеха №2 Данила Куркин. В финале спортсмены встретились с командой Атомтехэнерго.

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Отлично выступили в Нововоронеже легкоатлеты Балаковской АЭС. Две золотые медали среди мужчин на дистанциях 3 км и 800 м завоевал старший электромонтер электроцеха Дмитрий Огарцев. Дважды бронзовым призером среди женщин на дистанциях 2 км и 800 м стала ведущий экономист отдела модернизации и продления ресурса Марина Чапаева.

Напомним, что г.Балаково стал одной из четырех площадок, на которых всю неделю проходили соревнования в рамках летней спартакиады концерна «Росэнергоатом».

Спортсменов также встретили в Десногорске (Смоленская область) и Нововоронеже (Воронежская область). Завершением летней спартакиады станут соревнования по футболу, баскетболу и плаванию, которые пройдут в Удомле (Тверская область) на следующей неделе.

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Для справки: Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активно участвуют в этой работе. Так, Балаковская АЭС при поддержке «Росэнергоатома» построила многофункциональный спортивный комплекс у гимназии №2 г. Балаково, тренировочный корпус досугового центра профсоюзной организации, атомная станция поддерживает развитие спорта как внутри предприятия, так и в регионе своего присутствия.