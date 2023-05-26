В Адыгее будут судить экс-полицейского за похищение премий контрактников

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее. Его обвиняют в хищении более 412 тыс. руб., выделяемых на вознаграждения контрактников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2023 года экс-замначальника управления, используя свои служебные полномочия, похитил деньги. Их МВД по Адыгее выделяло для оплаты вознаграждения лицам, привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству на контрактной основе при оперативно-розыскной деятельности. Полицейский предоставил в кассу полиции расписки, содержащие заведомо ложные сведения о получении ими вознаграждения.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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