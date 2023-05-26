Проекты Ильи Трабера в Усть-Луге и Приморске получат инвестиции в 400 млн евро и $100 млн

АО «Балтийский судомеханический завод» намерен инвестировать 400 млн евро в строительство комплекса по производству и морской перевалке метанола, карбамида и аммиака в Усть-Луге, а также $100 млн в строительство портового комплекса в Приморске. Сведения о таком решении акционеров Центр раскрытия корпоративной информации опубликовал 24 мая, пишет в пятницу «Деловой Петербург».

На эти цели банк «Санкт–Петербург» выделит компании кредит в размере 5 млрд рублей. Проект в Усть-Луге реализует ООО «Балтийский метанол», в Приморске — ООО «Приморский УПК». Обе эти компании принадлежат петербургскому бизнесмену Илье Траберу и его партнерам. У Балтийского судомеханического завода те же владельцы, отмечает издание.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, на днях инвестирование средств в проекты в Усть-Луге и Приморске одобрили акционеры АО «Балтийский судомеханический завод». По данным на конец 2022 года, основной пакет акций компании (24,61%) контролирует господин Трабер, 23,68% принадлежат совладельцу «Балтийского метанола» Игорю Полтораку.

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