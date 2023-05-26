Краевой экс-министр нашел работу у своего бывшего коллеги

Бывший проректор пермского госуниверситета Павел Блусь нашел новую работу. По данным портала Ura.ru, господин Блусь занял должность замдиректора пермского филиала Российской академии Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Напомним, в начале года филиал возглавил экс-депутат заксобрания края Игорь Орлов. Господин Блусь и господин Орлов хорошо знакомы по работе в краевом правительстве, где оба во времена работы губернатора Олега Чиркунова возглавляли министерства — регионального развития и общественной безопасности соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Павла Блуся в «ВКонтакте» Фото: страница Павла Блуся в «ВКонтакте»

На сайте пермского филиала РАНХиГС информация о назначении Павла Блуся замдиректора учреждения отсутствует. Господин Орлов не ответил на звонок «Ъ-Прикамье». Источник, знакомый с планами господина Блуся, подтвердил, что тот планировал трудоустроиться в филиал.

Павел Блусь, занимавший в ПГНИУ должность проректора по общим вопросам и связям с государственными органами, уволился по соглашению сторон в феврале 2022 года. Ранее исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов объявил о ликвидации этих должностей.