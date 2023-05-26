Двух жителей Удмуртии подозревают в заключении фиктивных браков гражданок России с иностранцами

В Удмуртии двух жителей подозревают в организации незаконной миграции иностранных граждан в России. В частности, в составе организованной группы они заключали фиктивные браки иностранцев с гражданами России, чем создавали условия для из незаконного пребывания в стране, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Следственные действия продолжаются.