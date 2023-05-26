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В Сочи полицейский применил табельное оружие против напавшего на него мужчины

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает ведомство. Инцидент произошел вчера в центре Сочи, сотрудник МВД применил огнестрельное оружие после того, как мужчина ударил его ножом.

По данным СКР, рано утром 25 мая 2023 года сотрудники патрульно-постовой службы УВД по городу Сочи в ходе патрулирования обнаружили на улице Конституции спящего на скамейке мужчину. Полицейские подошли к мужчине, но тот вынул нож и попытался ударить сотрудника МВД в шею. Полицейскому удалось уклониться, в результате удар злоумышленника пришелся ему в руку. Мужчина вел себя агрессивно и высказывал угрозы окружающим, поэтому в отношении него сотрудниками МВД было применено табельное оружие, злоумышленник был ранен в ногу. После этого противоправные действия подозреваемого были пресечены, мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Анна Перова, Краснодар

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