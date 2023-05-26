Авиакомпания Shirak Avia запускает рейсы из Сочи в Ереван

Армянский перевозчик Shirak Avia, базирующийся в международном аэропорту Звартноц, запускает рейсы Сочи — Ереван. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта российского курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Полеты начнутся 25 июня и будут совершаться один раз в неделю, по воскресеньям. Они будут проходить на воздушных судах Boeing 737-500 вместимостью 131 пассажир. Из Еревана самолет будет вылетать в 19:30 и прибывать в Сочи в 19:30 по местному времени. В обратном направлении вылет запланирован на 21:30 и прибытие в Ереван в 23:30 (время вылета и прибытия указано местное). Время в пути составит один час.

Всего рейсы на направлении Сочи — Ереван совершают шесть авиаперевозчиков. Они выполняют 30 рейсов в неделю.

Татьяна Ручкина

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