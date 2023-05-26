Приложение с комментариями к фильмам для незрячих представят на ЦИПРе в Нижнем Новгороде

Мобильное приложение «Особый взгляд», помогающее адаптировать фильмы и сериалы для незрячих и слабослышащих, представят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде 29 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИПР Фото: ЦИПР

Программа автоматически синхронизирует звуковую дорожку фильма и звукозапись тифлокомментария, чтобы незрячие могли слышать описания и понимать действия героев.

«Пользователь может оценить тифлокомментарий после просмотра, выбрать тему оформления, задать вопрос напрямую в техподдержку. Мы также предлагаем производителям и создателям кино решения с использованием приложения для адаптации кинотеатров, которые стремятся сделать свои учреждения инклюзивнее»,

— рассказал незрячий разработчик приложения «Особый взгляд» Павел Обиух.

Приложение — проект благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Его поддержали Министерство культуры РФ и киностудия «Союзмультфильм».

Программу можно скачать в Google Play, RuStore или App Store.

Анастасия Еремина