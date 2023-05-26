Московский застройщик выиграл суд с мэрией Анапы о строительстве 45 дачных домов

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о выдаче разрешения ООО «Мегаполис» на строительство дачных домов в Анапе. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2022 года ООО «Мегаполис» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительным уведомлений администрации Анапы о несоответствии допустимых параметров планируемых построек объектов ИЖС (садовых домов). Как следует из материалов дела, речь идет о 16 земельных участках, на которых расположены 45 садовых домов. Вид разрешенного использования спорных земель — для индивидуального жилищного строительства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегаполис» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Головная компания — ООО «Инвест АГ». Выручка в 2022 году — 83,6 млн руб., убыток — 71,9 млн руб.

В декабре 2021 года застройщик обратился в мэрию Анапы с уведомлением о планах по строительству объектов ИЖС. Администрация в уведомлениях об отказе в согласовании строительства пришла к выводу о том, что общая площадь двухэтажных домов с площадью застройки более 250 кв. м превышает установленную правилами землепользования и застройки максимальную общую площадь жилого дома в 500 кв. м.

«Представитель администрации пояснил, что данный вывод сделан в результате умножения площади застройки, указанной в уведомлениях о строительстве, на количество этажей планируемых к строительству индивидуальных жилых домов. Вместе с тем такой подход к расчету общей площади жилого дома суд признает необоснованным»,— говорится в решении суда.

Застройщик представил в материалы дела проектную документацию типовых жилых домов, согласно которой общие площади планируемых к строительству объектов не превышают 500 кв. м.

Администрация курорта в том числе указала, что спорные участки отнесены к виноградопригодным территориям. Однако суд разъяснил, что признание земельного участка виноградопригодными землями и ведение федерального реестра виноградопригодных земель отнесено к полномочиям Министерства сельского хозяйства РФ. В федеральном реестре виноградопригодных земель отсутствуют сведения о земельных участках, находящихся в собственности ООО «Мегаполис».

Суд не нашел оснований для ограничения права застройщика на строительство индивидуальных жилых домов.

Тат Гаспарян

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