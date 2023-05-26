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В Коми-округе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в водоеме

В водоеме одного из населенных пунктов Кудымкарского муниципального округа утонул 5-летний ребенок. Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по этому факту. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, по предварительным данным, вечером 25 мая ребенок, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно ушел с детской площадки и направился к водоему, где во время купания не смог выбраться из воды и утонул.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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