Жители Челябинской области реструктурировали кредиты почти на 9 млрд рублей

С марта 2022 года по 31 марта этого года банки оформили жителям Челябинской области реструктуризацию долга по 25 тыс. кредитов на сумму почти 9 млрд руб. Всего в Уральском федеральном округе пересмотрены условия почти 100 тыс. кредитов граждан на 43 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Челябинская область занимает второе место в УрФО по количеству и объему реструктурированных кредитов. Первое – Свердловская область, где жители переоформили 35 тыс. займов на 15 млрд руб. На третьем месте – Ханты-Мансийский автономный округ – почти 15 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

В целом по УрФО реструктурированный портфель составил 2% общей задолженности жителей. Большинство граждан – более 90% – меняли условия выплаты кредитов по собственным программам банков. Кредитными каникулами, объявленными из-за санкций в марте 2022 года, а также ипотечными каникулами воспользовались менее 10%. Чаще всего уральцы реструктурировали потребительские кредиты, на втором месте – кредитные карты, на третьем – ипотека.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте