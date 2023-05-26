Учредитель краснодарского ООО «Приора Эстейт» привлечен к субсидиарной ответственности на 616 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о привлечении Олега Пронина к субсидиарной ответственности по долгам принадлежащей ему компании «Приора Эстейт». Решение вступило в силу, с предпринимателя в пользу кредиторов будет взыскано 616 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сообщений о банкротстве.

Финансовые претензии к ООО «Приора Эстейт» заявил банк «Пересвет», который в 2015 году предоставил компании крупные займы. Банк также требовал привлечь к ответственности гендиректора общества Александра Щеблыкина, однако суд установил, что господин Щеблыкин фактически не участвовал в руководстве ООО «Приора Эстейт», все решения принимал учредитель Олег Пронин.

ООО «Приора Эстейт» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре, основным видом деятельности была организация работы рекламных агентств. В 2020 году компания была признана несостоятельной.

Анна Перова, Краснодар