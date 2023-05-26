Праздник в Vilhelm Parfumerie

Исполнился год с момента открытия бутика авторской парфюмерии Vilhelm Parfumerie на Малой Бронной, одного из самых красивых у проекта Molecule. Здесь запоминающийся интерьер со стенами, обитыми ярко-желтой экокожей, мрамором в отделке и люстрой из 900 пустых парфюмерных флаконов, а также то, ради чего сюда и приходят: в бутике собраны все новинки и хиты марки (вроде Dear Polly или Mango Skin), есть и хорошая коллекция свечей для ароматизации помещений. В этом году марка запустила новый сервис по подбору ароматов — Paris Three: каждый может собрать свой собственный сет из трех любых ароматов в формате 10 мл.

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