В ходе спецоперации погиб мобилизованный водитель-механик ББМ из Свердловской области

В ходе спецоперации военной операции (СВО) РФ на Украине погиб мобилизованный из Свердловской области Игорь Шахматов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сухой Лог. Прощание с погибшим состоялось утром в пятницу, 26 мая, в местном ДК «Кристалл».

Игорь Шахматов родился в 1989 году в Екатеринбурге, где окончил школу и железнодорожный техникум, после чего работал водителем троллейбуса. Шесть лет назад он вместе с семьей переехал в Сухой Лог и стал работать ремонтником подвижного состава на станции Кунара.

Свердловчанина призвали на службу в рамках частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. На СВО он был водителем-механиком боевой бронированной машины (ББМ). Свой последний бой Игорь Шахматов принял 12 мая 2023 года близ города Кременная (ЛНР). У погибшего остались супруга и двое сыновей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Диана Сунагатуллина

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