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Коммерсантъ FM
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Гастрономический триумф Дубая

Церемония награждения лучших ресторанов Дубая по версии гида Michelin состоялась 23 мая в отеле Atlantis The Royal. Инспекторы самого авторитетного ресторанного гида посещают город второй год и на этот раз ими были отмечены 90 местных заведений.

«Красный гид» признал Дубай одним из самых популярных в мире гастрономических направлений. Ресторан азиатской кухни Tresind Studio добавил к уже полученной вторую звезду и таким образом присоединился к уже отмеченными двумя звездами Il Restorante Нико Ромито и Stay Янника Аллено. По одной звезде получили рестораны avatara, Dinner by Heston Blumenthal и moonrise. За активное применение экологичной гастрономии рестораны Boca и Teible награждены зеленой звездой Michelin. Знаком Bib Gourmand отмечены 17 заведений, в том числе 3 — впервые.

В актуальном выпуске Michelin представлены рестораны, представляющие 23 кухни — от японской и французской до перуанской, а также традиционной местной.

Елизавета Федутинова

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