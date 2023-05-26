Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославль и китайский город заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня между Ярославлем и городом Цзюцзян КНР было заключено соглашение о сотрудничестве на период с 2023 по 2028 год. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

«В планах обмен опытом в сфере образования и культуры, а также официальные визиты друг к другу»,— написал господин Молчанов.

По словам мэра, города находятся в постоянном контакте с 2016 года, тогда была заключена договоренность об обмене творческими делегациями. Из Цзюцзяна в ярославскую библиотеку были переданы книги, также было установлено сотрудничество между школами городов.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...