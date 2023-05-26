Ярославль и китайский город заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня между Ярославлем и городом Цзюцзян КНР было заключено соглашение о сотрудничестве на период с 2023 по 2028 год. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова Фото: Телеграм-канал Артема Молчанова

«В планах обмен опытом в сфере образования и культуры, а также официальные визиты друг к другу»,— написал господин Молчанов.

По словам мэра, города находятся в постоянном контакте с 2016 года, тогда была заключена договоренность об обмене творческими делегациями. Из Цзюцзяна в ярославскую библиотеку были переданы книги, также было установлено сотрудничество между школами городов.

Алла Чижова