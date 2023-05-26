Суд в Петербурге возбудил уголовное дело против сотрудника Роспотребнадзора

Прокуратуры Калининского района возбудила уголовное дело из-за нарушений в отчетности, составленной сотрудниками управления городского Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о госконтроле. Ведомством установлено, что сотрудник Роспотребнадзора не внес необходимые изменения в документацию.

Прокуратура возбудила административное дело о нарушении законодательства о государственном контроле (ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ). Сотрудник привлечен к ответственности.

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