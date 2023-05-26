В Нижнем Тагиле следователи начали проверку из-за исчезновения памятника участникам Великой Отечественной войны

Следователи Нижнего Тагила установят обстоятельства демонтирования памятника участникам Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале СУ СК Свердловской области. Следствие установит признаки возможного преступления, предусматривающего ответственность за уничтожение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

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Как сообщается в группе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», в 2017 году памятник на Заячьей горе отреставрировали участники поискового отряда «Скорпион». «Мы с командой думаем, что снова восстановим памятник, возможно, не из железа, а из чего-то другого, что нельзя было бы своровать. Железо все равно рано или поздно кто-то украдет»,— отметил руководитель отряда Игорь Гапонов.

По данным следствия, сейчас проходит осмотр места, опрашиваются местные жители. Также направлены запросы в местную администрацию об установлении возможного балансодержателя памятника. По итогам проверки следователем СК РФ будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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