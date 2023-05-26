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На ремонт дороги в Металлургическом районе Челябинска выделили 107 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион по поиску подрядчику для ремонта улицы Павелецкая на участке от Лазурной до остановки трамвая «ЦХП». Начальная цена контракта составляет 107,9 млн руб. Прием заявок ведется до 2 июня, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет заменить на участке дороги изношенный асфальт, нанести разметку термопластиком. Также предстоит восстановить межрельсовые пространства на съездах в СНТ «Дружба», пожарно-спасательную часть, остановки транспорта «Кооператив № 507», напротив цеха подготовки шахты и остановки «Подстанция». Работы нужно будет выполнить до 20 августа этого года.

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