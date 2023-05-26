Администрация Перми сообщила о выданном Госэкспертизой новом положительном заключении на проект реконструкции Дворца молодежи

Городские власти готовят Дворец молодежи к вводу в эксплуатацию после реконструкции. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, 25 мая городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект.

Ранее в инспекции государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского края заявили, что региональное управление госэкспертизы повторно проводит оценку проектной документации, и пока объект не готов к итоговой проверке перед открытием и выдаче заключения о соответствии.

В мэрии пояснили, что работы велись строго в соответствии с проектной документацией, на которую в марте 2019 года было получено положительное заключение госэкспертизы. Однако в 2023 году при проведении проверки объекта ИГСН были выданы предписания, в том числе в части пожарной безопасности. В связи с этим проект был откорректирован в соответствии с замечаниями инспекции и повторно направлена на экспертизу.

«После получения положительного заключения на объекте будет проведен еще ряд мероприятий для того, чтобы объект прошел итоговую проверку, получил заключение о соответствии и в дальнейшем был введен в эксплуатацию»,— отметили в горадминистрации.

В пресс-службу краевого Минстроя, курирующего краевое управление госэкспертизы, направлен запрос.

Реконструкция Дворца молодежи началась в 2020 году и завершилась в декабре 2022-го. Были обновлены фасад здания и внутренние помещения. В частности, во дворце был обустроен концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, конференц-зал, лекционный и тренажерный залы. Также был возведен дополнительный пристрой, где должен разместиться театр «Балет Евгения Панфилова». Цена контракта на выполнение работ составила 499,9 млн руб. Дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. Ранее в мэрии сообщали, что открыть дворец после реконструкции планируется ко Дню города 12 июня.