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Коммерсантъ FM
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В Саратове завершено расследование дела об адвокатском мошенничестве

Следственный отдел по Саратову регионального СУ СКР передал в прокуратуру дело о покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным следствия, обвиняемые в одном из заведений Саратова получили от жителя региона, подозреваемого по уголовному делу и действовавшему в рамках оперативных мероприятий, 7,4 млн руб. Ранее на банковский счет им перевели более 98 тыс. руб: «Денежное вознаграждение предназначалось за оказание мужчине содействия в прекращении в отношении него уголовного дела. Реально подозреваемые не могли и не имели возможности повлиять на принятие решения по уголовному делу и не собирались предпринимать никаких мер».

Злоумышленников вычислили сотрудники УФСБ по Саратовской области. Дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Дарья Васенина

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