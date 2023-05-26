В Уфе компанию уличили в недобросовестной конкуренции с «Газпромом»

УФАС по Башкирии усмотрело недобросовестную конкуренцию в рассылке нижегородской компанией «Горгаз-сети» предложений (оферт) собственникам квартир в Уфе. О возможном нарушении антимонопольного законодательства заявило ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Компания указала на использование конкурентами товарного знака, схожего до степени смешения с логотипом «Газпрома».

«Горгаз-сети» рассылали предложения, оформленные как счета-извещения на проведение техобслуживания газового оборудования. На счетах-извещениях был напечатан логотип в виде газовой горелки, схожий до степени смешения с товарным знаком ПАО «Газпрома». При этом у потребителей был заключен договор с акционерным обществом. Некоторые адресаты оплатили указанные суммы, посчитав, что счета выставил «Газпром» за уже оказанные услуги.

ООО «Горгаз-сети» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» являются конкурентами на рынке строительства инженерных коммуникаций для водоотведения, водо- и газоснабжения.

«Противоречивость законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости подтверждается тем, что ООО «Горгаз-сети» направляло абонентам счета-извещения на оплату технического обслуживания газового оборудования без заключения с абонентами договоров о техническом обслуживании газовых оборудований»,— отмечается в решении УФАС.

Эти действия могли привести к не получению ПАО «Газпром газораспределение Уфа» части прибыли, на которую мог рассчитывать в случае в случае добросовестного поведения конкурента.

Поскольку к моменту рассмотрения дела «Горгаз-сети» перестали использовать логотип, схожий с товарным знаком «Газпрома», комиссия УФАС не стала выдавать предписание о прекращении недобросовестной конкуренции. При этом управление может привлечь компанию к административной ответственности.

Наталья Балыкова

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