Япония ввела санкции против двух предприятий из Башкирии

Япония включила в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России, говорится на сайте японского правительства. Под ограничения, в частности, попали ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» и АО «Салаватский химический завод».

Санкции, в частности, предполагают заморозку активов в стране, если таковые будут найдены.

В марте предприятия попали под аналогичные санкции США.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 1993 года. Компания занимается производством турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей. Принадлежит госкорпорации «Ростех».

АО «Салаватский химический завод» образован в ноябре 2011 года. Среди акционеров — ООО «Газпром нефтехим Салават» и Росимущества.

Венера Хисамова

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