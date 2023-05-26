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7-летнего мальчика сбил водитель на пешеходном переходе по улице Советская в Ижевске

Сегодня, 26 мая, около 11:00 в столице Удмуртии напротив дома №10 по ул. Советская произошла дорожная авария, в которой погиб ребенок. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, Hyundai Solaris, за рулем которого находился 26-летний мужчина, наехал на 7-летнего мальчика.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент происшествия ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчика получил травмы. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.

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