Два человека погибли при пожаре в частном доме в Можге

Сегодня, 26 мая, около 14:13 в Можге в частном одноэтажном доме на улице Крестьянникова произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений дом и надворные постройки горели открытым пламенем. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 120 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 25 человек и 11 единиц техники.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.