Всемирная метеоорганизация признала «МГ-2 Геленджик» вековой станцией наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала гидрометеорологическую станцию «МГ-2 Геленджик» вековой станцией наблюдений. Об этом сообщает Росгидромет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгидромета Фото: пресс-служба Росгидромета

Церемония признания российских гидрометеорологических станций, проводящих морские наблюдения более 100 лет, в качестве вековых станций наблюдений прошла в ВМО.

Кроме геленджикской, этот статус присвоен также «МГ-2 Кронштадт».

Сертификаты были вручены президентом ВМО Герхардом Адрианом главе российской делегации, руководителю Росгидромета и постоянному представителю РФ при организации Игорю Шумакову.

Поясняется, что признание станций наблюдательной сети Росгидромета ВМО подчеркивает важность проводимой его учреждениями работы по сохранению метеорологических, гидрологических и климатических данных для обеспечения более точного прогнозирования и вклада в научные изыскания.

Михаил Волкодав

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