Промышленная инфляция в Нижегородской области составила 2,3% с начала года

Рост цен производителей промтоваров в Нижегородской области в апреле составил 2,3% к декабрю, сообщили в Нижегородстате. Темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом — за четыре месяца 2022 года промышленная инфляция в регионе составила 11,4%.

В обработке цены производителей выросли на 2,2%. Основным источником роста стали производство кокса и нефтепродуктов (+15%), производство транспорта и оборудования (+11,3%) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+10,3%).

В России в целом с начала года промышленная инфляция составила 5%, а в обработке зафиксировано снижение цен — на 5,3%.

Анастасия Еремина