Полиция сообщила о новой схеме мошенничества с «переводами на Украину»

Мошенники стали использовать новую схему обмана с «переводом денег на Украину», сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов, рассказывают жертвам, якобы с их счета совершен перевод на территорию Украины для поддержки спецоперации, и пугают наказанием за государственную измену. Затем они сообщают собеседнику о блокировке счета и предлагают перевести все оставшиеся деньги по указанным реквизитам.

С помощью этой схемы злоумышленники уже обманули двух пенсионерок в Нижнем Новгороде, выманив у них в общей сложности 1,2 млн руб. По данным фактам расследуются уголовные дела о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Владимир Зубарев