На ремонт школ в Воронежской области два года подряд тратили в пять раз меньше необходимого

Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежской области в 2022 году провела серию проверок региональной адресной программы капитального ремонта объектов образования и выявила ее значительное недофинансирование. В 2020 и 2021 годах «потребность в финансировании» ремонта этих учреждений была обеспечена лишь на 18%. Об этом сообщил председатель палаты Игорь Селютин, выступая в региональном парламенте.

«Средства ежегодно направлялись на локальный ремонт. Это не позволяет решить проблему проведения полноценных ремонтных работ для приведения зданий и помещений в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса»,— говорится в отчете, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».

В 2023-м, как сообщается в докладе, на программу добавлено дополнительное финансирование. В областном бюджете на этот год «по предложению КСП» ассигнования на ремонт объектов образования были увеличены на 14% или 90 млн руб.

Как сообщил на заседании облдумы Игорь Селютин, всего за 2022 год КСП выявила в регионе нарушений и недостатков на 9,4 млрд руб. 66% от общей суммы или 6,2 млрд руб. касались исполнения бюджета. Впрочем, как отметили главный аудитор области, к моменту подготовки доклада 70% выявленных нарушений и недостатков были устранены. Остальные - находятся на контроле КСП, «их устранение осуществляется во взаимодействии с органами власти».

Сергей Калашников

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