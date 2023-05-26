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Три человека пострадали и один погиб при лобовом столкновении с эвакуатором в Туапсе

Три человека пострадали и один погиб в результате лобового столкновения с эвакуатором на джубгинской трассе на территории Туапсинского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла вечером в четверг. Водитель эвакуатора «Газель», двигаясь со стороны Краснодара в сторону поселка Джубга, выехал на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Creta.

В результате ДТП пострадали водитель, шестилетняя девочка и 50-летняя женщина из легкового автомобиля, 30-летний пассажир погиб на месте.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Михаил Волкодав

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