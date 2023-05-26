На курорты Кубани запустили первый двухэтажный поезд из Уфы

На Черноморское побережье из региона запускают первый двухэтажный состав. На курорты Кубани поезд №357/358 сообщением Уфа — Имеретинский курорт отправится уже 27 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

26 мая на вокзале Уфы прошла презентация поезда. Всего для его составов было подготовлено 50 двухэтажных купейных вагонов. Они оборудованы розетками, кондиционерами и современными санитарными комнатами. В одном из вагонов есть купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров.

Поезд будет отправляться по отдельным датам: из Уфы в 7:18, из Имеретинского курорта — в 18:51. По пути следования поезд будет останавливаться в Самаре, Сызрани, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и на других станциях.

«Новый поезд позволит в течение всего года совершать поездки на морское побережье жителям не только Башкирии, но и Самарской, Саратовской, Волгоградской областей»,— отметили в «Федеральной пассажирской компании» (дочка РЖД).

Всего летом 2023 года поездом смогут воспользоваться более 60 тыс. пассажиров. За год он перевезет более 100 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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