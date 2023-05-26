В курском поселке Теткино повреждены линии электропередачи после обстрела ВСУ

ВСУ днем пятницы, 26 мая, вновь обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света, сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По данным губернатора, было зафиксировано 20 «прилетов» снарядов. В двух частных домах зафиксированы повреждения окон и фасадов. «Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно. Всем пострадавшим [речь в это раз об имуществе.— «Ъ-Черноземье»] обязательно окажем помощь»,— заверил губернатор.

Сергей Калашников

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