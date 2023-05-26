Генподрядчик реконструкции Чусовского моста готовится приступить к работам

Генеральный подрядчик реконструкции моста через Чусовую — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) готовится начать работы на объекте. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Пермского края в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», отвечая на комментарий пользователя, который написал, что проект «заброшен». «По информации от концессионера, в настоящее время генеральным подрядчиком ведется работа по заготовке строительных материалов, заключению необходимых договоров, разработке и согласованию разрешительной документации. Наращивание темпов строительно-монтажных работ непосредственно на самом объекте ожидается по завершении подготовительного этапа»,— говорится в ответе краевого минтранса. В министерстве заверили, что реконструкция объекта завершится в срок — до конца марта 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), подконтрольное питерской группе «Стройпроект» и банку ВТБ, генеральным подрядчиком стало столичное АО «Стройтрансгаз». Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023 года подрядчик, которым было выбрано сургутское ООО «Трест Запсибгидрострой», должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».

Недавно, по данным «Ъ-Прикамье», СТГ принял решение прекратить сотрудничество с этим подрядчиком и привлечь к реконструкции Чусовского моста одну из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ). После этого «Трест ЗСГС» и СТГ подали в суд иски друг к другу. «Трест ЗСГС» требует с генподрядчика 2,8 млрд руб., заявление компании оставлено без движения, так как было подано с нарушениями. СТГ взыскивает с «Треста ЗСГС» 2,2 млн руб., рассмотрение иска назначено на 5 июля.