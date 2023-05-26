Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний размер автокредита в Удмуртии превысил 1 млн рублей в апреле

Средний размер автокредитов, выданных жителям Удмуртии в апреле, составил 1,01 млн руб. Это на 5,8% больше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на последнем месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданных автокредитов составил 1,31 млн руб., увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель растет третий месяц подряд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос на 8,2%.

«В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг. Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...