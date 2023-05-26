Средний размер автокредита в Удмуртии превысил 1 млн рублей в апреле

Средний размер автокредитов, выданных жителям Удмуртии в апреле, составил 1,01 млн руб. Это на 5,8% больше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на последнем месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования.

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В целом по России средний размер выданных автокредитов составил 1,31 млн руб., увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель растет третий месяц подряд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос на 8,2%.

«В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг. Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.