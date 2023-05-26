Парапланерист оштрафован за нелегальный полет в Нижегородской области

Нижегородская транспортная прокуратура составила материал о нарушении правил использования воздушного пространства в отношении жителя региона, летавшего на мотопараплане Skymax M-185 в черте городского округа Шахунья, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Там отметили, что парапленерист летал на высоте 150 метров в неконтролируемом воздушном пространстве и не уведомил об этом в Нижегородский центр обслуживания воздушного движения.

По материалам прокуратуры управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу назначило пилоту штраф 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ.

Владимир Зубарев