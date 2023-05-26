Взрыв в Краснодаре был вызван падением двух беспилотников

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников, говорится в сообщении штаба.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное – обошлось без жертв. Спасибо нашим спецслужбам за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются», – сообщает краевой штаб. Взрыв в районе улицы Морской произошел около 4 часов утра, повреждено здание офиса МТС и два жилых дома – пятиэтажный и одноэтажный частный.

Анна Перова, Краснодар