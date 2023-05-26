МГУ-Саров примет 79 студентов на бесплатное обучение

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове намерен набрать третий поток студентов. Как сообщили в Национальном центре физики и математики, в состав которого входит МГУ-Саров, учетное заведение планирует отобрать абитуриентов на 79 бюджетных и 10 платных мест.

Лучшим студентам обещаны ежемесячные стипендии в размере 55 тыс. руб. Также будущим физикам и математикам предстоят стажировки на предприятия Росатома, институты РАН и другие научно-производственные организации. «Преимущество обучения в МГУ-Саров заключается в уникальном профессорско-преподавательском составе, прекрасной приборной базе и нацеленности на проведение серьезных научных исследований. Те студенты, у кого есть желание воспринимать знания, заниматься наукой и передовыми технологиями, получат колоссальный запас прочности, который будет востребован в разных областях в течение многих лет», – отметил директор филиала Владимир Воеводин.

В магистратуре МГУ-Саров пять учебных программ: «Вычислительные методы и методика моделирования», «Суперкомпьютерные технологии и фундаментальная информатика», «Теоретическая физика», «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика» и «Лазерная нелинейная оптика и фотоника». Прием документов в магистратуру будет вестись с 20 июня по 20 июля на сайте учебного заведения.

Иван Сергеев