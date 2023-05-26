Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МГУ-Саров примет 79 студентов на бесплатное обучение

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове намерен набрать третий поток студентов. Как сообщили в Национальном центре физики и математики, в состав которого входит МГУ-Саров, учетное заведение планирует отобрать абитуриентов на 79 бюджетных и 10 платных мест.

Лучшим студентам обещаны ежемесячные стипендии в размере 55 тыс. руб. Также будущим физикам и математикам предстоят стажировки на предприятия Росатома, институты РАН и другие научно-производственные организации. «Преимущество обучения в МГУ-Саров заключается в уникальном профессорско-преподавательском составе, прекрасной приборной базе и нацеленности на проведение серьезных научных исследований. Те студенты, у кого есть желание воспринимать знания, заниматься наукой и передовыми технологиями, получат колоссальный запас прочности, который будет востребован в разных областях в течение многих лет», – отметил директор филиала Владимир Воеводин.

В магистратуре МГУ-Саров пять учебных программ: «Вычислительные методы и методика моделирования», «Суперкомпьютерные технологии и фундаментальная информатика», «Теоретическая физика», «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика» и «Лазерная нелинейная оптика и фотоника». Прием документов в магистратуру будет вестись с 20 июня по 20 июля на сайте учебного заведения.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...