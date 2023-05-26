В Краснодаре задержали подозреваемого в автомошенничестве на 650 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 650 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый через знакомых обратился к мужчине по поводу продажи автомобиля марки «Мерседес Бенц». Они заключили сделку купли-продажи, договорившись об отсрочке платежа. Продавец передал транспортное средство подозреваемому, но деньги в установленный срок так и не получил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на одной из улиц краевого цента. Им оказался 32-летний местный житель.

Следствие установило, что мужчина с помощью подложных документов переоформил иномарку на свое имя, а после сдал ее в автоломбард за 365 тыс. руб. Спустя некоторое время, полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Во время предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Валерия Каманина