Россия вышла в лидеры по производству наиболее популярных сериалов для отечественного зрителя

РФ стала страной-производителем наиболее популярных сериалов среди россиян согласно индексу «Кинопоиск Pro». Об этом рассказала директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая на конференции «Медиапространство-2023: тренды и трансформации», организованной ИД «Коммерсантъ».

Индекс является инструментом оценки популярности сериалов, который основан на данных «Яндекса» и Google и отражает уровень интереса к ним со стороны отечественного зрителя. «Это не только поисковые данные, это в том числе заходы на страницы сериалов. Все эти данные мы нормируем и переводим в баллы интереса»,— объяснила госпожа Болецкая.

По ее словам, порой индекс демонстрирует неожиданные результаты. Например, в топ-20 наиболее популярных сериалов в первом квартале 2023 года вошел японский анимационный сериал «Человек-бензопила» (12-е место). «Есть огромная аудитория, которая смотрит японское аниме. И это настолько специфический жанр, что онлайн кинотеатры не особо плотно с ним работают. У него огромная фанатская база, миллионы подписчиков на "Кинопоиске", но, естественно, это аниме смотрят в основном за пределами легальных площадок»,— рассказала Ксения Болецкая.

Она отметила устойчивый интерес ко многим старым сериалам — так называемым ever green («вечно зеленым», например, «Южному парку», «Великолепному веку», «Во все тяжкие»), но больше зрителей все-таки интересуют премьеры: «Все чаще в индекс попадают сериалы "России 1", которые рассчитаны на более возрастную аудиторию».

В апреле 2023 года наиболее популярными среди россиян стали сериалы отечественного производства — «Ольга» (991 балл интереса), «Невский (888) и «Король и Шут» (843), продолжила госпожа Болецкая. В целом российские ленты сейчас занимают почти половину позиций в топ-20 индекса «Кинопоиск Pro», и за последние два года их доля существенно возросла. Если в 2021–2022 годах Россия боролась за лидерство с США — обе страны производили около 30% наиболее популярных сериалов, то уже в марте 2023-го отечественные картины заняли 43% в топе индекса. Доля же американских сериалов сократилась до 22%. Третье место занимает японский контент (14%), четвертое — турецкий (7,5%). Замыкают пятерку южнокорейские сериалы (3%).