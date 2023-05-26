На Большой Покровской намерены высадить деревья и отремонтировать покрытие

Администрация Нижегородского района ищет подрядчика, который высадит деревья на улице Большой Покровской, поменяет разбитое покрытие дороги и отремонтирует лотки ливневой канализации. Исполнителя определят по итогам конкурса. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 91,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ремонтировать планируют участок от площади Минина до улицы Октябрьской. Его благоустроили в 2017 году. Тогда на улице сняли красную брусчатку и уложили новые гранитные плиты. Уже в начале 2018 года выяснилось, что покрытие испорчено. С тех пор его ремонтировали неоднократно.

Заявки на конкурс принимают до 16 июня, итоги подведут 21 июня. Работы предстоит выполнить за 1,5 месяца, указано в проекте контракта.

Анастасия Еремина