Полиция задержала водителя, применившего биту в ходе дорожного конфликта в Севастополе

Полиция в Севастополе задержала участника дорожного конфликта, применившего к машине оппонента биту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Севастополя Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Правоохранители увидели в социальных сетях видео, на котором запечатлен мужчина, наносящий по легковому автомобилю удары предметом, похожим на биту. В этот же день сотрудники полиции оперативно установили всех участников дорожного инцидента. На распространенных пресс-службой кадрах видно, как дознаватель опрашивает мужчину, использовавшего биту в споре.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельств произошедшего, после чего дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.

Михаил Волкодав

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