В Белгородэнерго определили лучшую бригаду по учету электроэнергии и оптимизации потерь

С 24 по 25 мая в филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» состоялся отборочный тур соревнований профессионального мастерства подразделений по учету электроэнергии и оптимизации потерь. Победителем по числу набранных баллов стала команда Старооскольские электрические сети. Вторую ступень пьедестала заняла команда Губкинского РЭС, замкнули тройку призеров энергетики Белгородского РЭС.

Фото: Белгородэнерго

Программа соревнований включала три этапа, отражающих основное содержание ежедневной работы отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь. На первом конкурсантам требовалось пройти проверку знаний правил работы в электроустановках с применением программного комплекса «АСОП-Эксперт». На втором – в условиях, максимально приближенных к реальности, выполнить инструментальную проверку измерительного комплекса трехфазного интеллектуального прибора учета. И, наконец, на третьем этапе оценивались практические знания и навыки энергетиков по выявлению неучтенного потребления и обнаружению очагов потерь в сетях 0,4-20 кВ.

Команда-победитель представит «Белгородэнерго» на межрегиональных соревнованиях в Суздале Владимирской области.

«Такие соревнования выявляют уровень профессиональной подготовки каждого специалиста и подразделения в целом, позволяют обменяться знаниями, опытом, приобрести дополнительные навыки. Это полезно как электромонтерам, так и руководителям процесса, поскольку дает возможность выявить и устранить в работе узкие места, а в итоге – еще эффективнее противодействовать хищениям электроэнергии, обеспечивая стабильное функционирование электросетевого комплекса», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.