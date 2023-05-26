В Белгородэнерго определили лучшую бригаду по учету электроэнергии и оптимизации потерь

С 24 по 25 мая в филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» состоялся отборочный тур соревнований профессионального мастерства подразделений по учету электроэнергии и оптимизации потерь. Победителем по числу набранных баллов стала команда Старооскольские электрические сети. Вторую ступень пьедестала заняла команда Губкинского РЭС, замкнули тройку призеров энергетики Белгородского РЭС.
Программа соревнований включала три этапа, отражающих основное содержание ежедневной работы отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь. На первом конкурсантам требовалось пройти проверку знаний правил работы в электроустановках с применением программного комплекса «АСОП-Эксперт». На втором – в условиях, максимально приближенных к реальности, выполнить инструментальную проверку измерительного комплекса трехфазного интеллектуального прибора учета. И, наконец, на третьем этапе оценивались практические знания и навыки энергетиков по выявлению неучтенного потребления и обнаружению очагов потерь в сетях 0,4-20 кВ.
Команда-победитель представит «Белгородэнерго» на межрегиональных соревнованиях в Суздале Владимирской области.
«Такие соревнования выявляют уровень профессиональной подготовки каждого специалиста и подразделения в целом, позволяют обменяться знаниями, опытом, приобрести дополнительные навыки. Это полезно как электромонтерам, так и руководителям процесса, поскольку дает возможность выявить и устранить в работе узкие места, а в итоге – еще эффективнее противодействовать хищениям электроэнергии, обеспечивая стабильное функционирование электросетевого комплекса», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.