Виктор Рашников провел торжественное заседание челябинского СПП

26 мая в столице Южного Урала состоялось торжественное заседание Челябинской областной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей», приуроченное к 30-летию объединения.



В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, действующие члены СПП и предприниматели, стоявшие у истоков создания союза, включая В.Б. Христенко, В.Н. Скворцова, А.Г. Белошицкого, А.М. Аристова, Е.Е. Вайнштейна, В.Х. Кормана, А.Н. Гончарова и других. Участниками форума также стали члены социально-экономического блока регионального правительства, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, главы и представители региональных предпринимательских объединений, в том числе из соседних областей, представители Федерации профсоюзов.

Собрание провёл Президент СПП Челябинской области, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, который в своём приветственном слове рассказал о тех изменениях, которые произошли за 30 лет существования Союза. В их числе он отметил улучшение предпринимательского климата, повышение качества законодательства и в целом новый уровень бизнеса, представители которого активно работают на международных рынках, проявляют инвестиционную активность, успешно внедряют новые технологии и повышают производительность труда.

Губернатор Челябинской области поздравил участников торжественного заседания и отметил, что за свою тридцатилетнюю историю предпринимательское объединение региона стало влиятельной организацией, успешно решающей задачи развития Южного Урала, а также востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а также в решении экологических и социальных задач.

Алексей Текслер также подчеркнул большую заслугу во всех достижениях СПП его президента Виктора Рашников, который возглавляет организацию уже более четверти века, и вручил ему медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Как отмечается в постановлении губернатора о награждении, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината удостоен награды «за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность».

После приветственных слов и выступлений торжественное собрание продолжилось церемонией вручения наград от полномочного представителя Президента РФ в УрФО, губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области, администрации г.Челябинска, РСПП и СПП Челябинской области. Награды получили свыше 50 членов и сотрудников Союза промышленников и предпринимателей региона.

С момента своего основания региональный СПП наладил плодотворное взаимодействие с законодательной и исполнительной властью Челябинской области, ориентируясь на поддержание баланса интересов бизнеса, общества и государства. В числе ключевых приоритетов организации – снижение административной нагрузки, вопросы социальной ответственности, развития профессионального образования и улучшения экологической обстановки. Как отметил Виктор Рашников, объём природоохранных инвестиций компаний-членов СПП составляет многие десятки миллиардов рублей.

В настоящее время Союз объединяет более ста представителей бизнеса из ключевых секторов экономики – металлургии, машиностроения, топливно-энергетического и агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, информационных технологий и коммуникаций, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. Их совокупный вклад в региональную экономику достигает 70 процентов. На эти компании также приходится значительная часть инвестиций в основной капитал, объём которых в Челябинской области за последние 5 лет превысил 1,5 трлн рублей.