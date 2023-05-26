Подделавшая протокол допроса экс-сотрудница полиции Саратовской области предстанет перед судом

Прокуратура Балакова Саратовской области утвердила обвинительное заключение для бывшей сотрудницы местного отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дело о фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 203 УК РФ) завели по материалам проверки аппарата прокуратуры (в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

«По данным следствия, с 17 по 26 июня 2022 года обвиняемая изготовила протокол допроса свидетеля, в который внесла сведения о проведённом ею допросе, но фактически допрос не проводила. Данный протокол был приобщен ею к материалам уголовного дела в качестве доказательства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В прокуратуре уточнили, что 24-летняя дознаватель соответствующего отдела МУ МВД России «Балаковское» вела дело о краже сотового телефона. В подделанном, по версии следствия и прокуратуры, протоколе девушка указала описание мужчины, «внешне похожего на конкретное лицо, совершившее указанное преступление». Документ приобщили к материалам дела.

Прокуратура выявила преступление, проверяя законность решений о прекращении уголовных дел. Надзорное ведомство заинтересовало дело в отношении 33-летнего жителя Балакова о краже телефона в июне 2020 года, его закрыли в связи с истечением срока давности преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

«По версии органа расследования, подозреваемый, находясь на базе отдыха в районе хутора Калиниха Балаковского района, тайно похитил у отдыхающей телефон стоимостью 4,7 тыс. рублей», — говорится в релизе прокуратуры. Уточняется, что из-за фальсификации протокола допроса одного из ключевых свидетелей гражданин был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Дознавателя уволили из полиции по отрицательным мотивам. Вину девушка не признала. Дело передали в суд.

Дарья Васенина