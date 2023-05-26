«Эксперт РА» повысило рейтинг Нижегородской области до уровня ruА+

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен с ruА до уровня ruА+ со стабильным прогнозом, сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Аналитики объяснили повышение рейтинга региона позитивной динамикой ряда бюджетных метрик, устойчивой ликвидностью, высоким уровнем экономических и умеренно высоким уровнем финансовых показателей.

«Вместе с тем регион характеризуется умеренно низкими значениями показателей долговой нагрузки и обслуживания долга. В результате получения бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение рыночного долга произошло снижение доли короткого долга и улучшение диверсификации долгового портфеля региона», — подчеркнули в «Эксперт РА».

К 2024 году агентство прогнозирует увеличение долга Нижегородской области на 7,8% в связи с привлечением инфраструктурного кредита, банковских займов на финансирование дефицита бюджета и роста гарантийных обязательств. Доли бюджетных и облигационных займов сократятся до 65,4% и 23,7%, гарантийных обязательств увеличится до 1,4%, а доля привлеченных банковских кредитов составит 9,5%, полагают аналитики.

«Регион имеет достаточный объем средств для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, а также короткого долга в виде остатков средств на счетах и доступа к казначейским кредитам», — подытожили в «Эксперт РА».

Владимир Зубарев