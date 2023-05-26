Депутаты Курултая Башкирии вносят изменения в закон о митингах

Депутаты Курултая Башкирии вчера в первом чтении приняли изменения в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан». Из статьи закона предлагается исключить «дополнительные места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций». Также отредактирована статья №10, устанавливающая запрещенные для этого места. В настоящее время к ним отнесены территории организаций образования, науки и здравоохранения, санаториев и лагерей, спортивных объектов, организаций соцобслуживания, аэропортов, вокзалов, торгово-развлекательные комплексы и рынки, автостоянки, спортивные и детские площадки, курорты, гостиницы и турбазы, территории природоохранного и историко-культурного назначения, аллеи, сады, парки и скверы, стройплощадки. Кроме того, собрания запрещены на не приспособленных для этого территориях. Критерии их определения устанавливает правительство Башкирии.

Из предложенной редакции статьи все эти объекты исключены. В ней говорится только, что запрещенные для собраний, митингов, шествий и демонстраций места должны определяться в соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно ФЗ, к таким местам отнесены территории, прилегающие к опасным объектам, к резиденциям президента РФ, органам публичной власти, учреждениям образования, медицинским и соцорганизациям, зданиям судов, оперслужб, учреждениям ФСИН, путепроводы, железные дороги, погранзоны, территории вокзалов, портов и аэропортов, пристаней, религиозных организаций, детские и спортивные площадки.

Представлявший законопроект депутат Салават Хусаинов отметил, что таким образом республиканское законодательство приводится в соответствие с федеральным.

Влада Шипилова

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