В Челябинске выставили на торги недостроенные здания склада и автомойки

Администрация Челябинска объявила торги по продаже двух объектов незавершенного строительства, изъятых судом у собственников. Общая начальная цена объектов составляет почти 54 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Первый недострой, изъятый у индивидуального предпринимателя, расположен на улице Валдайская в Калининском районе. Здесь планировалось построить склад. Площадь застройки составляет 4,68 тыс. кв. м. Начальная цена объекта – 46,5 млн руб.

Второе здание находится на улице Чистопольской. Объект изъяли у ООО «Техподдержка», начавшее строить автокомплекс с автомойкой. Площадь застройки 5,1 тыс. кв. м. Степень готовности объекта – 45%. Начальная цена этого недостроя составляет 7,3 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 1 июня по 14 июля. Аукционы назначены на 18 июля.

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